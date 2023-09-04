法國格鬥冠軍擂台時家中遭竊 有稱賊膽真大

法國/偷盜

法國綜合格鬥（MMA）明星西里爾-加內（Ciryl Gane）的家於周六晚在巴黎郊區馬恩河畔諾讓市（Nogent-sur-Marne）被撬。而賊們光顧格鬥冠軍宅邸時，加內正在與 Serghei Spivac在擂台上比賽。

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據法新社從巴黎克雷泰爾檢察官辦公室獲悉，法國綜合格鬥（MMA）明星西里爾-加內（Ciryl Gane）的家被盜。

檢察院周一證實了警方提供的消息，稱周六晚在這位綜合格鬥（MMA）拳手的家中發生入室盜竊，估計損失 10 萬歐元財產，其中包括一塊勞力士名表。

據檢察官辦公室補充說，瓦爾-德-馬恩省地方警察局反搶劫部門已受託調查這起入室盜竊案，但目前尚未逮捕任何人。

周六晚上，西里爾-加內在巴黎雅高競技場舉行的 "UFC 巴黎 2 "比賽中輕鬆擊敗了摩爾多瓦選手謝爾蓋-斯皮瓦茨（Serghei Spivac）。

這位來自旺代的 33 歲法國選手在第二回合以擊倒摩爾多瓦對手的方式獲勝。而對於謝爾蓋-斯皮瓦茨，這是他在拉斯維加斯輸給美國選手喬恩-瓊斯（Jon Jones）六個月後的第二場失利，也是謝爾蓋-斯皮瓦茨在爭奪 UFC 重量級金腰帶過程中的第二場失利。