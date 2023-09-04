法國總統馬克龍新學年立目標 每位初一學生種一棵樹

法國總統埃曼紐埃爾·馬克龍 (Emmanuel Macron) 於 本周一(9 月 4 日)的新學年開學日設定了一個目標，他要求法國所有中學一年級的學生開始植樹。這也是為了“幫助”法國能夠實現十年內植樹10億棵的目標。

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法國總統馬克龍估計今年要“整個初中一年級”都種樹，不可能做到這一點。但他說：希望我們最終能夠擁有“每位初中學生都能種下自己的一棵樹的一代人”。

法國總統馬克龍在接受 HugoDécrypte Youtube 頻道的採訪時聲稱：“我希望從今年上初一的學生開始做，就讓他們開始植樹。”

他估計今年要“整個初一學生”都植樹，是不可能做到的。但他說，希望我們最終能夠擁有一代人是“每位初中學生都能種下自己的一棵樹”，俾能“幫助”實現法國在十年內植樹10億棵的目標。

法國總統馬克龍在新學年開學時，針對YT HugoDécrypte 網路平台的詢問發表聲明。馬克龍希望向法國青年發表講話，他特別是回到學年開始時面對的一些關鍵主題，例如：他也談到了學生穿阿拉伯傳統長袍問題、穿制服上學、學校課程節奏等的議題。

法國今年九月新學年一開始就充斥了爭議性的話題，如通貨膨脹、關於學校制服的爭議，以及一些學生穿着阿拉伯女人傳統長袍的爭議，

法國總統馬克龍不得不就法國年輕人、大學生、及中小學生的狀況發表意見。

馬克龍本周一是在抖音TikTok 和YT油管上的平台接受了YT網紅與 Hugo Décrypte網路平台記者的提問時，馬克龍在講話中，也捍衛學校里實施的世俗主義、討論學生的課程時間安排、甚至有關試驗實施上學穿校服等方面的最新措施的意見和立場。