法國防長罕訪海灣多國

法國/中東海灣

法國國防部長勒科努今天宣布，他將於9月6日至11日訪問中東海灣地區國家沙特阿拉伯，以及科威特和阿拉伯聯合酋長國。法國稱旨在推動交流互動。中東海灣地區是法國軍火銷售重要目的地。

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據法國國防部長塞巴斯蒂安-勒科努（Sébastien Lecornu）稱， 對沙特阿拉伯的訪問是 "五年來法國國防部長的首次訪問"，將包括與沙特阿拉伯王儲穆罕默德-本-薩勒曼（Mohammed Ben Salmane）和國防部長哈立德-本-薩勒曼（Khaled Ben Salmane）的會晤。

在科威特，法國部長將與科威特副首相兼國防大臣塔拉勒-哈立德-艾哈邁德-薩巴赫舉行會談，就 "行動合作 "交換意見，並將討論 "軍事訓練 "列入議程。

法國防長還將會見在伊拉克打擊 "伊斯蘭國 "組織的 "堅定決心"（OIR）國際聯盟的法國士兵。

在阿聯酋，勒科努將會見埃米爾穆罕默德-本-紮耶德（Mohammed ben Zayed）和國防部長穆罕默德-艾哈邁德-巴瓦迪（Mohammed Ahmad al-Bawardi）。

據法國國防部稱，他還將訪問駐阿聯酋的法國部隊（FFEAU）。

據法新社稱，根據法國向議會提交的年度報告，2022年法國武器出口額達到270億歐元，達到 "歷史性 "水平，尤其是與阿聯酋簽訂的80架 "陣風 "戰機合同，總價值超過160億歐元。