馬克龍支持公立學校禁穿穆斯林長罩袍

禁止罩袍

法國 – 9月4日，法國總統馬克龍在接受法國博主HugoDécrypte採訪時表示，“我們的社會中也存在少數人曲解宗教，以此來挑戰共和國和世俗主義。”

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博主向總統詢問政府最近決定禁止在中小學、學院和高中穿穆斯林長袍。法國總統聯想到一名教師被當街殺害的事件。2020年10月16日，法國一個名叫塞繆爾·帕蒂（Samuel Paty）的中學教師遭殘忍斬首，兇手是一名18歲的車臣移民，名叫安佐羅夫。

法國總統馬克龍表示，有的時候情況會變得最糟糕。我們不能做出一副教師帕蒂沒有被殺害的樣子。法國總統馬克龍表示，一名教師在課堂上傳播知識，讓學生擁有更多的宗教自由。教授知識的方法在社交網絡引發軒然大波，然後就發生了最糟糕的事情。

在記者的追問下，法國總統馬克龍表示，：“我不認為”恐怖主義行為與年輕穆斯林女孩所穿的罩袍有任何相似之處。 “我只是告訴你，我們學校的世俗主義問題是一個深刻的問題。”

法國總統馬克龍贊成在校園試行校服的倡導。他表示，沒有校服，學生可以穿牛仔褲、T 恤和夾克’”，而有了校服，就有了統一的服飾。

馬克龍還表示，校服可以解決很多問題，它容易被人接受，不用老師為了紀律警察嚴格地要求什麼，讓學生們穿得正派一些。有了校服，就少了很多古怪的服飾。

法國教育部長阿塔爾宣布，開學後將禁止學生在公立學校穿着穆斯林長罩袍，因為這種服飾違反了法國在教育上嚴格實施的世俗法。