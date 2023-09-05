尼日爾政變後要不要保持大使駐留讓法國政界分歧

法國/尼日爾

在法國，是否保留維持駐尼日爾大使導致法國政界產生分歧。 尼日爾於 2023 年 7 月 26 日發生政變。法國當局一再拒絕該國政變者的逐客令：即要求法國大使西爾萬·伊特離開尼日爾。 法國政府的這一立場遭到了法國部分反對派的批評，甚至連總統多數派也出現不理解。

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據本台報道稱，尼日爾政變後：法國是否保留駐尼亞美大使導致政治階層分裂。

但法國當局的立場依然堅定：不存在應尼日爾叛變分子的要求召回駐尼日爾大使的問題。 法國外交部長科隆納2023年9月3日在接受《世界報》採訪時重申在此議題上的堅定立場。因此，兩國首都之間的對峙仍在繼續。 法國大使館今天實際上處於被封鎖狀態。 食品也不再准入使館。 這種情況令法國政界感到擔憂，巴黎的態度甚至開始引起大多數人的不理解。

據法蘭西不屈服黨領袖梅朗雄 (Jean-Luc Mélenchon) 認為，維持法國大使西爾萬·伊特 (Sylvain Itté) 的職位是“危險的”決定。 梅郎雄在社交網絡 X（前身為 Twitter）上已經寫道，“對峙升級是一個錯誤”。 法蘭西不屈服黨議員Bastien Lachaud 也持同樣的批評，“我們必須非常小心。 我們決不能發現自己陷入了一個螺旋式的漩渦，這會導致我們做出難以理解和危險的反應。 ”

法國參議院外交與國防委員會共和黨主席克里斯蒂安·坎本認為，尼日爾叛變分子決定撤回對法國大使的駐守批准，法國大使無論如何都不可能再發揮作用：“從原則和立場來看，從合法性來看，我雖然贊同法國的決定。 顯然，此後，他在外交工作上卻幾乎註定無所作為，因此出現了有效性問題。 我認為這種堅持駐守情況將被證明是站不住腳的。 ”

但“站不住腳”並不是米歇爾·佩龍的觀點。 這位擔任法國-尼日爾友好小組負責人的總統多數黨代表繼續捍衛官方立場。他稱，“法國大使西爾萬·伊特在他的座椅上很好，因為這更表明法國不承認尼日爾叛亂分子。”

在總統多數派內部也有不少人似乎都感到不理解。 另一位議員在麥克風外問道：通過這種方式行事，“這不會導致我們成為西非經共體的領頭羊而不是對西非共同體的支持者”，他認為法國的立場或陷入微妙的不合適。