視頻 法方與尼日爾軍政權協商法軍部分撤離

法國/尼日爾

法方與尼日爾軍方談判，法國或同意“部分撤軍”，此前西非國家尼日爾發生軍事政變，推翻民選總統，請看France24報道。

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《世界報》在否認了該消息後，隨之確認 法國承認正在與尼日爾討論撤出部分部隊的問題。

據一位了解此事的法國消息人士透露 之所以出現這個問題是因為自7月26日政變以來反恐合作就中斷了。

雙方的討論也只在軍方之間進行而不是在軍政府之間進行，因為巴黎仍然不承認政變產生的政府。

目前總共約有 1千5百 名法國士兵部署在尼日爾，作為反恐鬥爭的一部分 這些基地位於尼亞美、首都北部的奧蘭和靠近馬裡邊境的約羅。

一些部隊可能會重新部署到該地區特別是鄰國乍得或直接遣返法國。

對於法國前總統奧朗德來說，如果有撤軍那是必然會發生的事情 ，有什麼壞處呢 ？退出的事實不會違反原則或質疑任何影響力。

尼日爾軍政府任命的總理周一已經提到了巴黎和尼亞美之間就法國撤軍問題進行交流，他還提到了西非經共體實施的經濟制裁併表示他即將達成解決方案，並表示希望在幾天內能夠很快達成協議以便取消所有這些措施。

不過本周二該組織做出了回應並且仍然不妥協。

西非經濟共同和平安全體專員 阿卜杜勒-法陶·穆薩赫表示，西非經共體的立場保持不變，總統巴祖姆被釋放你知道他被扣為人質並立即恢復憲法秩序。

西非組織拒絕與叛亂分子就過渡期進行任何討論並多次威脅進行武裝干預。