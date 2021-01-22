法國1998世足奪冠大將 皇馬主帥席丹確診染疫

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社馬德里22日電） 西班牙甲級足球聯賽（La Liga）勁旅皇家馬德里隊（Real Madrid）今天宣布，總教練席丹（Zinedine Zidane）確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）。

法新社報導，席丹本月曾接觸一名染疫者，本就必須自主隔離。當時他檢測呈陰性，因此還可以管理球隊。

席丹是在法國馬賽（Marseille）出生的阿爾及利亞移民之子。1998年，他曾助法國國家代表隊以3比0擊敗勁敵巴西隊，勇奪當年世足冠軍。

2018年，席丹曾率領皇馬在烏克蘭首都基輔的歐冠杯決賽以3比1擊敗英超利物浦，成為史上頭一位連3季稱霸歐冠杯的教頭。

但皇馬近年在西班牙超級盃（Spanish Super Cup）及國王杯（Copa del Rey）屢遭挫敗，近日更在國王杯爆冷敗給西班牙第3級別聯賽球隊艾高恩奴（Alcoyano）。

席丹因此再度面臨壓力，皇馬明天將前往阿拉維斯隊（Alaves）主場對戰，力圖再奪本季西甲冠軍，並在難堪的國王杯出局後重新振作。（譯者：陳正健/核稿：張佑之）

© 2021 AFP