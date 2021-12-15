法國65歲以上民眾不打追加劑則健康通行證將失效

（法新社巴黎15日電） 法國從今天起實施一項新頒布的嚴格防範COVID-19（2019冠狀病毒疾病）措施，也就是65歲以上的民眾若不施打第3劑的疫苗追加劑，他們的健康通行證將失效。

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法國今年夏天實施健康通行證措施，明定必須完整接種疫苗、近期染疫康復或經檢測呈陰性反應者，才能上餐廳或泡咖啡館，搭乘火車享受跨城市的列車之旅，以及造訪戲院或博物館等文化活動場地。

尋求明年連任的總統馬克宏（Emmanuel Macron）力主推行健康通行證的政策，儘管起初遭遇反彈，卻因這項措施促使心懷猶豫的民眾接種疫苗而獲得好評。

法國政府表示，大約有40萬65歲以上的符合資格民眾還沒施打追加劑，其中80歲以上的民眾有12%沒打，65至79歲的民眾則有10%。

65歲以上的民眾若不施打疫苗追加劑，將會發現他們健康通行證的二維條碼自動失效。這個二維條碼是由民眾手機的app產生。

這項規定自明年元月15日起將擴及所有年齡層的民眾，屆時未打追加劑者除了補打一劑外只剩一個選擇，就是在最多24小時內檢測結果呈陰性。法國的健康通行證制度堪稱歐洲最嚴格，即將執行的新制將使得既有規範更趨嚴。

法國已注射將近1600萬劑的追加劑，並且有信心在耶誕節前可達到2000萬劑的目標。

追加劑如今被視為對付COVID-19變異株Omicron的主要利器，專家認為，Omicron的擴散速度比之前的變異株更快，並且可能在未來數周內成為歐洲的主要病毒株。

法國14日通報超過6萬3400例新增確診，創4月以來新高。與此同時，躺在加護病房的重症病患超過2800人。

目前法國超過76%的民眾已施打兩劑疫苗，高風險孩童將從即日起接種，預料更稚齡的幼童也將很快展開全面接種。

© 2021 AFP