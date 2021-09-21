法外長齟齬中訪美 要歐洲人深思盟友失信問題

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（法新社紐約聯合國總部20日電） 澳洲宣布廢止與法國簽署的巨額潛艦交易，改與美英合作，法方震怒，輿論嘩然。法國外交部長勒德里安今天呼籲歐洲人「深思」盟友之間的失信問題。

勒德里安（Jean-Yves Le Drian）正在美國紐約出席聯合國大會，他在會外表示，「首要議題是盟友之間的失信」；他呼籲「歐洲人深思」。 澳洲上周證實毀棄2016年與法國簽署的柴電潛艦交易，改與美英合組AUKUS戰略聯盟，並由美英兩國提供核動力技術，協助澳洲建造核動力潛艦。

勒德里安指責美國背叛、批評澳洲在背後捅刀，這次赴美也未安排與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）單獨會面。 勒德里安將於22日在一場針對伊朗問題的小組會談中見到布林肯，主旨是挽救2015年的伊朗核子協議。勒德里安說：「我有機會在走廊上遇到他。」 勒德里安再度譴責美國總統拜登本月15日「蠻橫地宣布」與英澳成立AUKUS聯盟，讓澳洲與法國的潛艦交易化為泡影。 勒德里安說，法美盟友關係意味着「透明」、「解釋」、「互相溝通」，「如今這一切都需要澄清」。

他也批評美方對中國「極具對抗性的態度」，還說他很遺憾歐洲被「排除」在美國的亞太戰略之外。

© 2021 AFP