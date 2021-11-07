法天主教會人員性侵兒童醜聞遭披露 高階主教下跪懺悔

（法新社法國露德6日電） 調查委員會上月披露，數十年來多達21.6萬未成年人遭法國天主教神職人員性侵。主教團5日首度承認教會應為此負責，主教團高階成員6日前往聖地參加紀念儀式，並下跪懺悔。

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在全球天主教徒聖地露德聖母堂（Catholic Shrine of Lourdes），約120位大主教、主教和信徒齊聚一堂，參加哭泣兒童雕塑照片揭幕儀式。在受害者要求下，與會神職人員皆未穿着儀式服裝。

法新社報導，這張雕塑照片是由一名受害者親自拍攝。現場還設立一面照片牆，時刻提醒教會切勿忘記這些受害者。

儀式前一日，法國主教團在年度會議上正式承認，教會應就兒童性侵案負起「機構責任」。

法國主教團會議主席穆蘭-博福爾（Eric de Moulins-Beaufort）也坦承，教會過去對兒童受虐狀況坐視不理，導致其惡化為「系統性」問題。

經過2年半的調查後，獨立調查委員會於10月5日發布報告，揭露自1950年至2020年間規模龐大的兒童性侵案件。報告還稱，數十年來，這種現象一直被「沉默的面紗」刻意掩蓋。

© 2021 AFP