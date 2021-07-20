法媒控摩洛哥利用惡意軟體監控 檢方調查

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（法新社巴黎20日電） 疑遭摩洛哥情治單位利用以色列間諜軟體監控的法國媒體Mediapart昨天對此提告，預計將有其他法國媒體跟進。

巴黎檢察官今天宣布，檢方已對摩洛哥情報當局利用以色列惡意軟體「飛馬」（Pegasus）來監控數名法國記者的指控展開調查。

調查將檢視10項不同罪名，其中包括是否侵害個人隱私、詐欺式入侵個人電子設備以及與犯罪的關聯性。

新聞調查網站Mediapart昨天對於遭監控提告，而調查新聞報「鴨鳴報」（Le Canard enchaine）料將跟進。摩洛哥方面則否認監控。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）、「衛報」（The Guardian）、「世界報」（Le Monde）以及其他媒體，根據一份外泄的50000個電話號碼名單進行聯合調查，聲稱世界各地利用以色列網路情報公司NSO集團惡意軟體監控的程度，遠超過之前的想像。

Mediapart指出，創辦人普倫內（Edwy Plenel）及旗下另一名記者的手機都成了摩洛哥情報單位鎖定的目標。

此外，世界報以及法新社等法國媒體機構的記者據傳也被摩洛哥國安單位鎖定。

摩洛哥否認這些指控，並表示「從未取得滲透通訊裝置的電腦軟體」。

© 2021 AFP