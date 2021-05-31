法官員：傳美藉丹麥偵監歐洲政要 如屬實則極嚴重

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（法新社巴黎31日電） 有媒體報導，美國曾在丹麥情報單位協助下偵監歐洲政壇高層，包括德國總理梅克爾，法國政府今天表示，此事若屬實則「極其嚴重」。

負責歐洲事務的法國國務秘書波恩（Clement Beaune）告訴法國新聞電台（France Info Radio）：「這件事極其嚴重，我們必須了解我方在歐洲聯盟（EU）的夥伴，也就是丹麥人，是否曾在跟美國機關合作時鑄下錯誤或缺失。」

波恩還說，若華府確實曾偵監歐盟領袖，事情也會非常嚴重。但他表示必須先「查核」事實，再「就合作下結論」。

丹麥和歐洲多個媒體如法國「世界報」（Le Monde ）30日報導，美國曾於2012到2014年間在丹麥情治單位幫助下，暗中偵監包括德國總理梅克爾（Angela Merkel）在內的歐洲高層政治人物。

報導指出，美國國家安全局（NSA）利用與丹麥軍事情報單位FE的監控合作之便，遂行此事。

波恩說：「這種事不該冷處理。」他並承認，2013 年就出現過美國偵監梅克爾的類似指控。

波恩表示：「我們所在的世界沒多可愛，所以這種行為很不幸地有可能發生。」

© 2021 AFP