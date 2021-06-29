法官駁回反托拉斯訴訟 促臉書市值漲破1兆美元

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（法新社華盛頓28日電） 美國法官今天駁回去年由聯邦和各州監管當局對臉書（Facebook）提出的反托拉斯訴訟，促使這家社群媒體巨擘股價走強，市值首度超越1兆美元大關。

法新社報導，華盛頓聯邦地區法院法官波斯柏格（James Boasberg）駁回聯邦貿易委員會（FTC）及逾40州去年12月提出的訴訟，這宗官司原本可能取消臉書對社群媒體Instagram和通訊平台WhatsApp的併購案。

波斯柏格在53頁的意見書中指出，這宗聯邦官司「未能提供足夠事實以合理建立一個要素…即臉書在個人社群網路服務市場中具壟斷力量」。當局仍有機會再提訴訟。

美國聯邦和州政府官員提出的訴訟在聯邦法院合並審理，他們要求臉書從Instagram和WhatsApp撤資，稱臉書「鞏固和維持其壟斷優勢，不讓消費者在競爭下受惠」。

波斯柏格也在另一份意見書中駁回各州所提訴訟，稱各州檢察長太晚才對臉書的收購案提出異議。臉書是在2012年收購Instagram，2014年收購WhatsApp。

法官駁回訴訟後，臉書股價勁揚，促使市值首度突破1兆美元。（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）

© 2021 AFP