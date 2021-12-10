法將接歐盟輪值主席國 馬克宏誓言鍛造歐洲自主

（法新社巴黎9日電） 法國總統馬克宏今天誓言，會把握法國擔任歐盟輪值主席時，致力達成一個強大的主權歐盟。法國輪值歐盟主席國期間將舉行總統大選，馬克宏的談話不啻競選連任宣言。

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法國將於2022年1月1日起擔任歐盟輪值主席國，為期6個月。馬克宏今天在總統府的艾里賽宮舉行記者會，宣布法國擔任主席國的優先事項，涉及歐盟外部邊界、財政赤字、氣候變化等問題。

分析家表示，中間路線的馬克宏自詡對抗民粹的民主先鋒，他很可能藉明年上半年法國擔任歐盟輪值主席時，接替梅克爾12月卸任德國總理後的歐盟領頭羊角色。

2017年當選的馬克宏明年4月拚連任，儘管目前聲勢領先其他競爭者，但他在國內乃至歐盟拋出的改革呼聲都會為他的競選連任帶來挑戰。

馬克宏在這場罕見3個多小時與記者面對面馬拉松對談時表示，法國的目標是「帶領歐洲成為世界更有力量的角色，做到主權充分、能完全自主抉擇，將命運掌握自己手裡」。

他說：「面對所有正衝擊歐洲的危機，許多人會想倚賴民族國家，民族國家是歐洲的力量與驕傲，但歐洲的團結才是不可或缺的要素。我們在行動上、思考上都必須像個歐洲人。」

今年9月美、英、澳洲成立AUKUS聯盟，導致澳洲毀諾原本向法國購買潛艦訂單，轉向英美籌購潛艦，讓巴黎感到遭背叛而暴跳如雷；法國明年上半年輪值歐盟主席國與美英澳的互動尤令外界關注。

馬克宏今天還宣布法國明年3月10、11日將在巴黎主辦一場加開的歐盟峰會，距離4月的法國總統選舉正好一個月。

法國明年1月1日接任歐盟輪值主席國，也是2008年後的首次。馬克宏今天表示，法國擔任主席國職務的目標，是把「邊界內合作的歐洲」轉化為「世界上擁有完全主權，並能自由選擇未來的歐洲」。

為了強化歐洲主權，需加強邊界管理。馬克宏說，將基於兩個原則展開「申根區的改革」：第一是申根的政策治理，第二是創立邊界危機的緊急支援機制。當會員國面臨邊界危機，歐盟與其他成員國將齊心提供協助。

針對難民問題，馬克宏表示將與難民源頭與中轉國家合作，對抗販運並避免難民潮，「保護對外邊界，統一規範，特別是難民與移民庇護，也要統一管理方法」。

他也把焦點轉向「面臨新緊張強勢」的巴爾幹半島，表示將啟動「投資政策」，以「對抗區域勢力的干涉與操弄，他們企圖動搖歐洲...若巴爾幹陷入這種情況，我們就不可能打造一個和平的歐洲」。

© 2021 AFP