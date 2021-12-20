法巴將美西銀行賣給蒙特婁銀行 進帳4548億元

（法新社巴黎20日電） 法國銀行業巨擘法國巴黎銀行今天宣布，已將持有的美國零售暨商業銀行美西銀行（Bank of the West）出售給加拿大的蒙特婁銀行，進帳163億美元（約新台幣4548億元）現金。

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法國巴黎銀行（BNP Paribas）發布聲明表示，與蒙特婁銀行（Bank of Montreal，BMO）的交易金額相當於145億歐元，若獲得監管批准並克服其他障礙，交易預計在明年內正式完成。

法巴自1979年擁有美西銀行至今，美西在美國共有555間分行，橫跨20州，旗下有9000多名職員。近幾周已有數篇報導暗示，法巴正在為美西銀行尋找買家。

法巴執行長波納菲（Jean-Laurent Bonnafe）表示：「這筆交易可為參與各方帶來遞增價值，這也凸顯美西銀行這個招牌的品質。」

法巴指出，近幾年在集團的120億至140億歐元（約新台幣3768億至4396億元）全年稅前獲利當中，美西銀行約貢獻5%。

法巴表示，部分交易所得將在完成後分配給股東。法巴打算進行40億歐元（約新台幣1256億元）的庫藏股計畫，「以彌補（集團）每股獲利預料會被稀釋」。

其餘所得則將用於擴大在其他地區業務的投資，「尤其是在歐洲」。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）

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