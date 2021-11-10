法擴大健康通行證規定 65歲以上打3劑才能進餐廳

（法新社巴黎9日電） 法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天表示，65歲以上的法國人必須出示COVID-19（2019冠狀病毒疾病）追加劑施打證明，才可以進入餐廳、參加文化活動、搭乘城際列車。

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8月以來，健康通行證成了許多法國人生活的一部分，完整接種疫苗可取得QR code，進入許多場所前必須出示。

馬克宏對全國演說，警告法國COVID-19感染率再次攀升時表示：「12月15日起，你們（65歲以上）必須提供追加劑證明，才能擴大健康通行證的有效性。」

教育部在馬克宏演說後宣布，由於疫情捲土重來，15日起小學生上學必須佩戴口罩。

法國針對65歲以上國民的防疫規定早已是歐洲數一數二嚴格，現在相關規定將更進一步趨嚴。當局夏季開始推行這些措施時遭到不少人抗議，但之後反彈聲浪漸漸平息。

馬克宏表示：「我國的疫情尚未結束。」他說，法國目前的狀況雖然比德國或英國好，但過去一周感染率升高了4成。

馬克宏說，「所有研究都顯示」施打疫苗6個月後「免疫力會降低，所以（COVID）重症風險會隨之增加」。

「解決免疫力下滑的方法，就是追加施打。」

馬克宏表示，法國因COVID住進加護病房的患者中，超過80%的年齡都在50歲以上，政府12月會推動計畫，讓50至64歲施打追加劑。

他說，65歲以上追加劑計畫現在必須「加速」進行。

© 2021 AFP