法新社統計：全球疫苗注射超過4千萬劑 以色列最普及

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（法新社巴黎18日電） 根據法新社截至18日的統計，全球已注射超過4000萬劑的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，按照人口比例，以色列是施打數量最普及的國家。

以下是全球疫苗注射的數量彙整：

● 以色列

至少60國或地區，相當於全球61%的人口，已展開施打疫苗的行動，但9/10的疫苗集中在11國注射，按照人口比例，目前為止以色列施打的劑量領先全球，估計已有212萬人注射243萬劑疫苗，佔總人口近1/4。

● 英國施打劑量領先歐洲各國

至於在注射劑量方面。美國在全球居首，總計目前有1060萬人接種1228萬劑疫苗，佔總人口3.2%，多於中國的逾1000萬劑。

歐洲方面，英國則是施打劑量最多的國家，截至目前為止，有386萬人已接種431萬劑疫苗，佔總人口5.7% ，英國於去年12月成為歐洲首個展開疫苗注射的國家。

其次是義大利的115萬劑，德國105萬劑，總計歐盟成員國已注射超過500萬劑，約佔歐盟人口總數1.2%，丹麥已有2.9%人口接種疫苗，是普及率最高的歐盟國家。

● 7款疫苗

目前共有7款疫苗在全球流通，都是要施打兩劑，北美、歐洲、以色列與波斯灣地區國家主要是採用美國輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國BioNTech合作研發的疫苗，以及採用美國生技公司莫德納（Moderna）生產的疫苗。

英國與印度則是多半採用牛津大學（Oxford Universtiy）和藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）研發的疫苗，印度也有採用巴拉特生物科技國際公司（Bharat Biotech International）研發的國產疫苗。

俄羅斯自製的衛星-V（Sputnik-V）疫苗，則是在俄羅斯境內、阿根廷、白俄羅斯與塞爾維亞展開注射。

中國國營國藥集團（Sinopharm）研發的疫苗，採用的國家包括中國、阿拉伯聯合大公國、巴林、塞席爾（Seychelles）與約旦，而印尼與土耳其則是使用中國科興生物技術公司（Sinovac）製造的疫苗。

● 全球總數

根據法新社依據官方來源所做的數據統計，截至格林威治標準時間18日10時30分（台北18日晚間6時30分），全球至少已注射4006萬2725劑疫苗。

這是個被低估的數字，因中國、美國與俄羅斯近日都沒有更新注射數據。

© 2021 AFP