法新社統計：全球逾1億8135萬人染疫 至少393萬人喪生

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（法新社巴黎29日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間29日10時（台灣29日晚間6時），全球至少393萬2561人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少1億8135萬7670例確診。

疫情從2019年12月在中國爆發，迄今絕大多數感染者都已康復。但有些人在痊癒後數周甚至數個月內，仍持續感受到癥狀。

上述數據是依據各國衛生當局每天提供的統計，不包括其他統計單位其後提出的重新估算數據，且數據只是實際染疫總數的一部分，因為許多輕症或無癥狀患者一直未被檢測出。

世界衛生組織（WHO）表示，全球直接或間接因疫情死亡的人數可能遭「嚴重低估」，恐比官方通報的數字高出2到3倍。

全球28日通報新增6478人病歿、33萬7088起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為印度（907死）、俄羅斯（652死）、哥倫比亞（648死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計60萬4115人病故、3364萬573例確診。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（51萬4092人喪生、1844萬8402例確診）、印度（39萬7637人喪生、3031萬6897例確診）、墨西哥（23萬2608人喪生、250萬7453例確診）及秘魯（19萬2163人喪生、204萬9567例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，秘魯是死亡率最高國家，每10萬人就有583人染疫喪命；接下來依序為匈牙利（310人）、波士尼亞-赫塞哥維納（294人）、捷克（283人）和北馬其頓（263人）。

從區域來看，拉丁美洲和加勒比海地區累計126萬8034死、3721萬856例確診；歐洲累計116萬6893死、5438萬5497例確診；美國和加拿大共計63萬346死、3505萬4306例確診。

亞洲共計57萬4656死、3995萬6213例確診；中東地區共計14萬9874死、925萬6470例確診；非洲共計14萬1632死、544萬458例確診；大洋洲共計1126死、5萬3873例確診。

© 2021 AFP