法新社統計：歐洲染疫死亡破150萬人

（法新社巴黎25日電） 根據法新社今天統計的官方來源數據，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發至今，歐洲有超過150萬人染疫病故，好幾個國家再度祭出防疫措施。

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數據顯示，自去年2月歐洲發生首起死亡病例至今，含有52國的歐洲累計150萬105人喪命。

上述數據是依據各國衛生當局每天提供的統計，不包括其他統計單位其後提出的重新估算數據。

世界衛生組織（WHO）表示，全球直接或間接因疫情死亡的人數可能遭「嚴重低估」，恐比官方通報的數字高出2到3倍。

官方統計顯示，俄羅斯死亡病例累計超過26萬4000，堪稱歐洲疫情最嚴重的國家，但俄羅斯聯邦統計局（Rosstat）以較寬的標準估算，9月底前有將近45萬人喪命。

俄國平均每天新增1246人病故，占歐洲每日新增死亡病例將近30%。

僅次於俄國的分別是英國和義大利，總共有14萬4286和13萬3415人病故。

疫情惡化，使得奧地利本周實施局部封鎖，比利時爆發暴力示威抗議，荷蘭則祭出更嚴格的防疫限制。

WHO本周警告，冬季期間，歐洲可能再添約50萬人死於COVID-19，因此呼籲採取戴口罩、保持社交距離和擴大施打疫苗等防疫措施。（譯者：陳昱婷/核稿：陳政一）

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