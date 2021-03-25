法新社：全球逾1.24億人確診 超過274萬人病故

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（法新社巴黎25日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間25日11時（台灣25日晚間7時），全球至少274萬5337人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少1億2481萬3160例確診。

疫情從2019年12月在中國爆發，迄今絕大多數感染者都已康復。但有些人在痊癒後數周甚至數個月內，仍持續感受到癥狀。

上述數據是依據各國衛生當局每天提供的統計，不包括俄羅斯、西班牙和英國等3國的統計單位其後提出的重新估算數據，且數據只是實際染疫總數的一部分，因為許多輕症或無癥狀患者一直未被檢測出。

全球24日通報新增1萬63人病歿、62萬4777起確診病例。根據最新通報數據，新增病歿人數最多國家依序為巴西（2009死）、美國（1362死）和墨西哥（579死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計已54萬5282人病故、3001萬1551例確診。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（30萬685人喪生、1222萬11例確診）、墨西哥（19萬9627人喪生、220萬8755例確診）、印度（16萬692人喪生、1178萬7534例確診）及英國（12萬6382人喪生、431萬2908例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，捷克是死亡率最高國家，每10萬人就有238人染疫喪命；接下來依序為比利時（197人）、匈牙利（196人）、蒙特內哥羅（195人）及斯洛維尼亞（192人）。

從區域來看，歐洲累計93萬2228死、4215萬7651例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計75萬3603死、2395 萬5190例確診；美國和加拿大共計56萬8035死、3095萬6316例確診。

亞洲共計26萬7927死、1728萬6152例確診；中東地區共計11萬1697死、628萬3786例確診；非洲共計11萬871死、413萬8525例確診；大洋洲共計976死、3萬5541 例確診。

© 2021 AFP