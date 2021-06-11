法新統計：全球疫情確診逾1億7476萬例 超過377萬人病歿

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（法新社巴黎11日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間11日10時（台灣11日晚間6時），全球至少377萬5362人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少1億7476萬2040例確診。

疫情從2019年12月在中國爆發，迄今絕大多數感染者都已康復。但有些人在痊癒後數周甚至數個月內，仍持續感受到癥狀。

上述數據是依據各國衛生當局每天提供的統計，不包括其他統計單位其後提出的重新估算數據，且數據只是實際染疫總數的一部分，因為許多輕症或無癥狀患者一直未被檢測出。

世界衛生組織（WHO）表示，全球直接或間接因疫情死亡的人數可能遭「嚴重低估」，恐比官方通報的數字高出2到3倍。

全球10日通報新增1萬4010人病歿、42萬9466起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為印度（3403死）、巴西（2504死）、阿根近（669死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計59萬8748人病故、3342萬6425例確診。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（48萬2019人喪生、1721萬969例確診）、印度（36萬3079人喪生、2927萬4823例確診）、墨西哥（22萬9578人喪生、244萬5538例確診）及秘魯（18萬7847人喪生、199萬5257例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，秘魯是死亡率最高國家，每10萬人就有570人染疫喪命；接下來依序為匈牙利（309人）、波士尼亞-赫塞哥維納（289人）、捷克（282人）和北馬其頓（263人）。

從區域來看，拉丁美洲和加勒比海地區累計119萬8503死、3457萬9401例確診；歐洲累計114萬8664死、5346萬6367例確診；美國和加拿大共計62萬4604死、3482萬4013例確診。

亞洲共計52萬3372死、3801萬8616例確診；中東地區共計14萬5445死、883萬4869例確診；非洲共計13萬3670死、498萬8634例確診；大洋洲共計1104死、5萬140例確診。

© 2021 AFP