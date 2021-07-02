法新統計：全球逾1億8255萬人染疫 逾395萬人喪生

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（法新社巴黎2日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間2日10時（台灣2日晚間6時），全球至少395萬7862人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少1億8255萬1180例確診。

疫情從2019年12月在中國爆發，迄今絕大多數感染者都已康復。但有些人在痊癒後數周甚至數個月內，仍持續感受到癥狀。

上述數據是依據各國衛生當局每天提供的統計，不包括其他統計單位其後提出的重新估算數據，且數據只是實際染疫總數的一部分，因為許多輕症或無癥狀患者一直未被檢測出。

世界衛生組織（WHO）表示，全球直接或間接因疫情死亡的人數可能遭「嚴重低估」，恐比官方通報的數字高出2到3倍。

全球7月1日通報新增8769人病歿、43萬2864起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為巴西（2029死）、印度（843死）、俄羅斯（679死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計60萬5019病故、3367萬9482例確診。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（52萬95人喪生、1862萬2304例確診）、印度（40萬302人喪生、3045萬8251例確診）、墨西哥（23萬3248人喪生、252萬5350 例確診）及秘魯（19萬2687人喪生、205萬7554例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，秘魯是死亡率最高國家，每10萬人就有584人染疫喪命；接下來依序為匈牙利（310人）、波士尼亞-赫塞哥維納（295人）、捷克（283人）和北馬其頓（263人）。

從區域來看，拉丁美洲和加勒比海地區累計128萬126死、3762萬322例確診；歐洲累計117萬610死、5461 萬8227例確診；美國和加拿大共計63萬1314死、3509萬4766例確診。

亞洲共計58萬370死、4027萬5077例確診；中東地區共計15萬617死、934萬2511例確診；非洲共14萬3692 死、554萬5278例確診；大洋洲共計1133死、5萬5007例確診。

© 2021 AFP