法新統計：全球逾1億8410萬人染疫 至少398萬人喪生

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（法新社巴黎6日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間6日10時（台灣6日晚間6時），全球至少398萬7613人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少1億8410萬3170例確診。

疫情從2019年12月在中國爆發，迄今絕大多數感染者都已康復。但有些人在痊癒後數周甚至數個月內，仍持續感受到癥狀。

上述數據是依據各國衛生當局每天提供的統計，不包括其他統計單位其後提出的重新估算數據，且數據只是實際染疫總數的一部分，因為許多輕症或無癥狀患者一直未被檢測出。

世界衛生組織（WHO）表示，全球直接或間接因疫情死亡的人數可能遭「嚴重低估」，恐比官方通報的數字高出2到3倍。

全球5日通報新增6409人病歿、36萬6439起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為俄羅斯（737死）、印尼（728死）、巴西（695死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計60萬5567人病故、3372萬3157例確診。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（52萬5112人喪生、1879萬2511例確診）、印度（40萬3281人喪生、3061萬9932例確診）、墨西哥（23萬3689人喪生、254萬1873例確診）及秘魯（19萬3389人喪生、206萬6677例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，秘魯是死亡率最高國家，每10萬人就有587人染疫喪命；接下來依序為匈牙利（311人）、波士尼亞-赫塞哥維納（295人）、捷克（283人）和北馬其頓（263人）。

從區域來看，拉丁美洲和加勒比海地區累計129萬2455死、3805萬8357例確診；歐洲累計117萬4386死、5493萬1427例確診；美國和加拿大共計63萬1930死、3514萬552例確診。

亞洲共計58萬8824死、4075萬5241例確診；中東地區共計15萬1823死、946萬5147例確診；非洲共計14萬7053死、569萬5604例確診；大洋洲共計1142死、5萬6849例確診。

© 2021 AFP