法新統計：全球逾1億9082萬人染疫 至少410萬人喪生

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社巴黎20日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間20日10時（台灣20日晚間6時），全球至少410萬352人死於COVID-19（2019冠狀病毒疾病），至少1億9082萬4510例確診。

疫情從2019年12月在中國爆發，迄今絕大多數感染者都已康復。但有些人在痊癒後數周甚至數個月內，仍持續感受到癥狀。

上述數據是依據各國衛生當局每天提供的統計，不包括其他統計單位其後提出的重新估算數據，且數據只是實際染疫總數的一部分，因為許多輕症或無癥狀患者一直未被檢測出。

世界衛生組織（WHO）表示，全球直接或間接因疫情死亡的人數可能遭「嚴重低估」，恐比官方通報的數字高出2到3倍。

全球19日通報新增7133人病歿、48萬8811起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為印尼（1280死）、俄羅斯（784死）、巴西（542死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計60萬9231人病故、3413萬2079例確診。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（54萬2756人喪生、1939萬1845例確診）、印度（41萬4482人喪生、3117萬4322例確診）、墨西哥（23萬6469人喪生、266萬4444例確診）及秘魯（19萬5243人喪生、209萬4445例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，秘魯是死亡率最高國家，每10萬人就有592人染疫喪命；接下來依序為匈牙利（311人）、波士尼亞-赫塞哥維納（295人）、捷克（283人）和北馬其頓（263人）。

從區域來看，拉丁美洲和加勒比海地區累計133萬2956死、3957萬9076例確診；歐洲累計118萬8830死、5660萬4174例確診；美國和加拿大共計63萬5731死、3555萬5665例確診。

亞洲共計62萬7408死、4279萬7928例確診；中東地區共計15萬5553死、995萬1445例確診；非洲共計15萬8642死、626萬6082例確診；大洋洲共計1232死、7萬149例確診。

© 2021 AFP