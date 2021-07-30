法新統計：全球逾1億9658萬人染疫 至少420萬人喪生

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（法新社巴黎30日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間30日10時（台灣30日晚間6時），全球至少420萬2179人死於COVID-19（2019冠狀病毒疾病），至少1億9658萬980例確診。

法新社報導，疫情從2019年12月在中國爆發，迄今絕大多數感染者都已康復。但有些人在痊癒後數周甚至數個月內，仍持續感受到癥狀。

上述數據是依據各國衛生當局每天提供的統計，不包括其他統計單位其後提出的重新估算數據，且數據只是實際染疫總數的一部分，因為許多輕症或無癥狀患者一直未被檢測出。

世界衛生組織（WHO）表示，全球直接或間接因疫情死亡的人數可能遭「嚴重低估」，恐比官方通報的數字高出2到3倍。

全球29日通報新增1萬191人病歿、64萬2547起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為印尼（1759死）、巴西（1318死）、俄羅斯（794死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計61萬2122人病故、3475萬1045例確診。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（55萬4497人喪生、1983萬9369例確診）、印度（42萬3217人喪生、3157萬2344例確診）、墨西哥（23萬9997人喪生、281萬97例確診）及秘魯（19萬6214人喪生、210萬8595例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，秘魯是死亡率最高國家，每10萬人就有595人染疫喪命；接下來依序為匈牙利（311人）、波士尼亞-赫塞哥維納（295人）、捷克（284人）和北馬其頓（264人）。

從區域來看，拉丁美洲和加勒比海地區累計136萬8987死、4063萬9072例確診；歐洲累計120萬163死、5815萬4095例確診；美國和加拿大共計63萬8697死、3618萬135例確診。

亞洲共計66萬4785死、4448萬1773例確診；中東地區共計15萬9597死、1040萬8561例確診；非洲共計16萬8583死、663萬5899例確診；大洋洲共計1367死、8萬1446例確診。

© 2021 AFP