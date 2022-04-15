法極右總統候選人雷朋爭取左翼選民 籲推翻菁英主義

（法新社法國亞維儂14日電） 法國極右派的領頭人物瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）將於4月24日總統大選第2輪投票與現任總統馬克宏對決，她今天試圖爭取左翼選民，呼籲大眾推翻菁英主義和寡頭政治。

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政治分析家認為，支持極左派代表梅蘭雄（Jean-Luc Melenchon）的選民將如何投票，才是最後的勝負關鍵。梅蘭雄在本月10日的首輪投票位居第3，再次無緣進入決選。

雷朋身穿紅夾克，在南部城市亞維儂（Avignon）的大型集會上說，她要向「右派愛國者和左派愛國者」喊話。

雷朋對在場約4000名支持者說：「勝利從未如此觸手可及。」她選在亞維儂造勢頗具象徵意義，因為梅蘭雄在這座城市的首輪得票數領先其他人。

她說：「出來投票吧。我們向所有法國人喊話，我們伸出堅定的手，也是友誼和尊重的手。」

左翼社會黨籍（PS）前總統歐蘭德（Francois Hollande）稍早呼籲選民在第2輪投票支持馬克宏（Emmanuel Macron），因為雷朋「讓我們的原則受到質疑」。歐蘭德表態，對中間派的馬克宏來說不啻為一股助力。

歐蘭德接受法國電視一台（TF1）訪問時說，他呼籲國民「為了法國團結」和法國「在歐洲的未來」，把票投給馬克宏。

右翼共和黨籍（LR）前總統沙柯吉（Nicolas Sarkozy）本周稍早也已公開支持馬克宏。

雷朋一直試圖營造溫和形象，以爭取入主艾里賽宮（Elysee）的最佳機會。她表示：「這條漫長道路陡峭難行，常有強風吹襲，但我們就差最後一哩路了。」

但批評人士認為，雷朋的改變只在形式，她的招牌強硬政策並無異動，例如將女性在公開場合包裹穆斯林頭巾視為違法。

雷朋呼籲選民別讓馬克宏再執政5年，以免「社會荒涼、民族消亡」，同時終結「這個以傲慢態度統治我們的階級、這些為了少數人利益而掌權的少數人」。

她說，「4月24日，普羅大眾將與菁英階層對決」，人民將與寡頭政治攤牌。

馬克宏將於16日在南部大城馬賽（Marseille）出席大型造勢活動。他今天走訪北部港口城市勒哈佛（Le Havre），梅蘭雄在這裡的首輪得票率也最高。

馬克宏說：「我會試着說服所有選民。」

根據最新民調，馬克宏與雷朋之間的決選相當激烈，但也有些跡象顯示馬克宏或許能稍微擴大領先優勢。從民調機構Opinonway昨天公布的結果可以看到，馬克宏暫時獲得53%支持率，雷朋47%。

不過，這麼小的領先幅度還不足以讓馬克宏的選民安心，畢竟他2017年對決雷朋時，是以66.1%得票率遠遠勝出雷朋的33.9%。

這次選戰最後階段的關鍵時刻將在20日，屆時馬克宏與雷朋將參加今年大選兩人唯一一場電視直播現場辯論。

© 2022 AFP