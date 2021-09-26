法準備撤軍 俄羅斯證實馬利接洽俄民企加強國安

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社紐約聯合國總部25日電） 馬利指控法國準備撤軍，棄這個戰亂頻仍的國家不顧之際，俄羅斯外交部長今天證實馬利已接洽俄國私人公司協助加強國安。

歐洲多國在本周聯合國大會場邊警告馬利政府，不要僱用瓦格那集團（Wagner Group）的準軍事部隊。

但隨着巴黎準備減少馬利駐軍，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）告訴記者，馬利政府轉而訴諸「俄國私人公司」。

拉夫羅夫在紐約聯合國總部的記者會上表示：「這是以合法基礎進行的活動。」「我們和那一點關係都沒有。」

拉夫羅夫表示，馬利政府評估「自身能力在缺少外部支持的情況下並不足夠」。

根據傳言，馬利軍方主導的政府將僱用1000名瓦格那集團準軍事部隊。

法國已經警告馬利，僱用俄國民間安全公司的戰士會導致馬利被國際孤立，但馬利總理邁加（Choguel Kokalla Maiga）在聯合國大會演說時，指控法國「片面」決定撤軍，棄馬利於不顧。

邁加表示，馬利政府有正當理由「尋求其他夥伴」加強國安，並抨擊法國「沒有徵詢意見」。

瓦格那集團被認為和俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）親近，西方國家並指控該組織代表莫斯科行事。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）

© 2021 AFP