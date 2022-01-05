法祭嚴格防疫措施 馬克宏警告未打疫苗者有麻煩了

（法新社巴黎4日電） 法國總統馬克宏今天向尚未接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的法國人提出警告，他將針對全國人民生活的各個面向祭出防疫限制，還沒打疫苗的民眾恐因此面臨許多麻煩。

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馬克宏接受「巴黎人報」（Le Parisien）訪問時說：「我真的很想攪擾那些還未接種疫苗的人。我們會繼續這麼做，直到最後。這就是策略。」

他補充說，這將意味「儘可能限制他們參與社交活動」。

馬克宏發表上述言論之際，法國政府正尋求推動國會立法，從1月15日起，接種疫苗的民眾才能參與文化活動、搭乘火車享受跨城市之旅或上咖啡館。

法國當局擬祭出更嚴格的抗疫措施，以防堵第5波疫情，其中將上路的主要措施，便是把「健康通行證」（passe sanitaire）改為「疫苗通行證」（passe vaccinal），也就是只有完整接種疫苗才能作為證明，近期COVID-19陰性篩檢結果將不再作數，無法轉為有效通行證。

但是，反對派昨天聯手阻止國會通過立法，激怒了政府。

馬克宏說：「我不會把他們（未接種疫苗者）關進監獄，也不會強制他們接種疫苗。但我們必須告訴他們：從1月15日起，你們將無法再去餐廳用餐、無法再去咖啡廳喝杯咖啡、無法再上劇院、無法再去電影院。」

反對派批評總統的警告措辭太過分；馬克宏在上任之初曾以時而發表不得體的評論而聞名。

右派共和黨（LR）參議員霍塔尤（Bruno Retailleau）說：「即便面臨再大的衛生緊急事件，也不容說出這樣的話。」

他說：「馬克宏說他已經學會去愛法國人，但他似乎特別喜歡鄙視他們。我們可以鼓勵人們接種疫苗，但不需侮辱任何人或加以刺激讓他們變得激進。」

© 2022 AFP