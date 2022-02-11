法科學家昔發現HIV獲諾貝爾獎 今反疫苗黯然辭世

（法新社巴黎10日電） 法國科學家蒙坦耶因共同發現愛滋病毒而榮獲2008年諾貝爾醫學獎，但他晚年的鮮明反COVID-19疫苗立場，學界無法認同。市長今天表示，蒙坦耶已於8日辭世，享壽89歲。

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納伊市長弗羅芒坦（Jean-Christophe Fromantin）告訴法新社，蒙坦耶（Luc Montagnier）8日在巴黎市中心西北部塞納河畔納伊市（Neuilly-sur-Seine）的美國醫院（American Hospital）辭世，弗羅芒坦說，他持有蒙坦耶的死亡證明。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）稱許蒙坦耶在對抗愛滋病毒/愛滋病（HIV/AIDS）上的貢獻，表示這仍是21世紀最大的醫學和科學挑戰之一，並向蒙坦耶的家人表示哀悼。

蒙坦耶與他的同事巴爾．西諾希（Francoise Barre-Sinoussi）是2008年諾貝爾生理醫學獎共同得主，表彰他們「發現導致愛滋病的人類免疫缺乏病毒（HIV）」。

但蒙坦耶晚年卻在科學界日益被邊緣化，因為他的立場被認為愈來愈詭異，特別是在反疫苗上。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情大流行期間，蒙坦耶宣稱該病毒是實驗室製造，後來之所以會出現變異株，就是因為疫苗的緣故。

蒙坦耶反對接種COVID-19疫苗的立場，雖然在疫情期間獲得頗多民眾關注，但在科學界卻鮮少支持者。

過去24小時，有關蒙坦耶已經過世的報導一直在網路上流傳，但法新社未能立即獲得確認。

這樣一位知名人物卻反常地沒有相關資訊，似乎反映了蒙坦耶最近在科學界的地位。一度是法國科學界明星的蒙坦耶，過去10年因為立場無法獲得認同而失去學界的支持。

© 2022 AFP