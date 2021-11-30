法籍夫控太太綁架子女 法國當局通緝日本妻

（法新社東京30日電） 一名日籍女子不讓兒女見法籍生父，法國當局對她發布通緝；而這起搶子女監護權的爭議，在日本掀起關於「父母綁架」（parental kidnapping）的熱議。

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法新社報導，孩子的法籍生父費修（Vincent Fichot）長年旅居日本，他因設法重新連絡上一雙兒女而獲得國際關注。費修指控孩子的生母即髮妻在2018年綁架親生骨肉。

一名熟知這起爭議與熟識費雪的消息人士指出，法國當局已對孩子的日籍母親依父母誘拐及危害未成年人等罪名發布國際通緝令。法國駐日本大使館不願置評。

日本法律並未明訂父母分居時共享監護權，因此長久以來，外界指責日本有關單位對於父母一方拒絕另一方探視子女的情況視而不見。

今年稍早東京奧運舉辦期間，費修曾絕食3周，盼引起各方關注他的案子。費修表示，自己已獲得國外與日本有相同遭遇的為人父母者力挺。

費修妻子的委任律師對於通緝令消息不願置評。他告訴法新社：「離婚訴訟正在進行，我們無意在庭外爭鬥。」

雖然目前沒有官方統計數據，不過人權團體估算，日本每年大約有15萬名未成年子女被迫與父母其中一方隔絕。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）於今年東奧訪日期間，曾向日本官員提及費修的案件。

費修還曾偕同其他家長，針對父母綁架問題向聯合國人權理事會（UNHRC）控訴日本。（譯者：曹宇帆/核稿：張正芊）

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