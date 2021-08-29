法籲聯合國喀布爾設安全區 保護阿富汗人道任務

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（法新社巴黎28日電） 聯合國安理會常任理事國30日將開會討論阿富汗問題，法國總統馬克宏今天表示，法國與英國將提出呼籲，為保衛人道任務，要在喀布爾（Kabul）建立「安全區」。

馬克宏補充道，但最重要的是，安全區將允許國際社會對阿富汗現行掌權者塔利班持續施壓。

聯合國安理事會常任理事國法、英、美、俄、中，30日將召開會議討倫阿富汗情勢。

馬克宏表示，法、英將趁機提出草案，說明在喀布爾設置一個由聯合國掌控的「安全區」，以讓人道行動持續運作。

國際社會撤離外籍和高風險阿國人士的行動，已陸續告終。法國、英國分別於昨、今兩天結束相關工作。

美軍則仍深處於危險、混亂的情況中，急於本月31 日期限前完成喀布爾機場的大規模撤離任務。

馬克宏今天宣布，法國方面已經和塔利班展開會談，討論31日期限過後「保護、遣送」有人身危險的阿富汗人。

馬克宏補充說，與塔利班保持友好關係的卡達出手協助下，未來很可能會有更多的空運行動。

他補充道，自本月17日起，法國已從阿富汗撤離2834人。

根據「星期日報」刊載的新聞，馬克宏認為，未來目標性撤離行動「或許不會在喀布爾軍用機場執行」，而是在喀布爾的民用機場或其他鄰近國家起飛。

馬克宏同時強調，他將以「人道、堅定、必要時保護我國邊境」原則下，因應法國境內的移民壓力。

© 2021 AFP