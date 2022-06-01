法網8強賽拍落喬科維奇 納達爾：比賽時間太晚了

（法新社巴黎1日電） 西班牙「蠻牛」納達爾今天力克塞爾維亞強敵喬科維奇後，堅持自己還得繼續拚，才能在法國網球公開賽第14度封王，並說他與喬帥之間的8強賽比賽時間實在是太晚了。

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在歷經4小時又12分鐘的激戰，納達爾（Rafael Nadal）終以6比2、4比6、6比2、7比6（7/4）擊敗喬科維奇（Novak Djokovic），3日36歲生日當天將與大會第3種子茲韋列夫（Alexander Zverev）爭奪決賽門票，續朝破紀錄的生涯第22座大滿貫冠軍邁進。

法新社報導，納達爾賽後談到與喬科維奇的精彩對決時說：「對我來說，這是非常振奮人心的一晚。但這只是8強賽而已，我什麼都還沒贏呢，只是給了自己兩天後再重新踏上球場的機會。」

「能夠再次闖進法網4強賽，對我而言意義重大。」

這場比賽從法國時間5月31日晚間9時打到6月1日凌晨1時。

在這場「跨夜」又「跨月」的大戰結束後，曾要求不要打夜間賽事的納達爾說，這「毫無疑問實在是太晚了」。

他說：「我不能抱怨，因為我們現在有兩天休息時間，但若只有一天可以休息，或是像茲韋列夫在馬德里大師賽那樣，第2天必須出戰決賽，那就會是個大問題。」

「我理解有商業考量，電視台付了很多錢，這點毫無疑問，但我們必須取得平衡。」（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）

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