法總統堅稱已說服蒲亭 暫不讓烏克蘭危機升級

（法新社基輔8日電） 法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天訪問烏克蘭首都基輔（Kyiv）時堅稱，他已說服俄羅斯總統蒲亭，暫時不要讓烏克蘭危機持續升級。

廣告 繼續瀏覽後續

馬克宏7日在克里姆林宮會見蒲亭，雙方進行了長達5個多小時的會談。馬克宏表示，他已向蒲亭提供「具體安全保證」，同時西方國家正努力設法應對俄羅斯在烏克蘭邊境集結重兵舉動。 馬克宏抵達基輔，準備與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）會談時告訴媒體記者：「我得知（烏克蘭危機）情況不會出現任何緩和或升級」。 馬克宏還說，「我的目標就是維持現狀，避免（緊張局勢）升級並提供新的視角。對我來說，我已達成目標」。 馬克宏還強調，「我完全沒想過，他（蒲亭）昨天會有任何具體表態。」 蒲亭則要求北大西洋公約組織（NATO）和美國提供全面性安全保證。他告訴馬克宏，莫斯科將「盡一切努力尋找適合所有人的妥協方案」。 事實上，「馬蒲會」結束後，一名法國官員宣稱，蒲亭在會中承諾現階段不會在俄烏邊境一帶發動新的軍事行動。

不過，法方說法隨即遭到克宮打臉。克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，俄羅斯和法國尚未就緩和烏克蘭緊張局勢達成協議，但俄方承認確有需要緩和局勢，並認為本次會晤為相關進展奠定了基礎。

© 2022 AFP