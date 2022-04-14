法總統稱烏俄情同兄弟 澤倫斯基：很痛苦

（法新社基輔13日電） 法國總統馬克宏拒絕將俄羅斯在烏克蘭的屠殺行徑稱作「種族滅絕」，還說烏俄情同兄弟，烏國總統澤倫斯基今天對此提出譴責，表示這番言論讓烏克蘭人感到非常痛苦。

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美國總統拜登昨天指控俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）派出的軍隊在烏克蘭犯下「種族滅絕」罪行，這是拜登政府首度以「種族滅絕」一詞用於形容烏克蘭情勢。

馬克宏（Emmanuel Macron）今天對法國第2電視台（France 2）談起拜登談話時說，各國領袖都應謹慎言辭。他表示：「俄羅斯片面展開這場最殘暴的戰爭，而且如今已確定俄軍犯下了戰爭罪行，有必要找到那些犯罪者，將他們繩之以法。」

馬克宏又說：「但在此同時，我也要檢視事實，並儘可能設法能夠繼續致力終止這場戰爭，重建和平。我不太確信升高口舌之爭有助達成此目標。」他表示，在當前情況下，使用「種族滅絕」一詞最好要「小心謹慎」，特別是「烏克蘭人和俄羅斯人情同兄弟」。

澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）今天與來訪的波蘭及波羅的海國家領袖舉行記者會時表示：「這樣的談話對我們來說非常痛苦，所以我一定會盡全力和他（馬克宏）討論此事。」

© 2022 AFP