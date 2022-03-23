法能源巨擘稱難停購俄國天然氣

（法新社巴黎23日電） 法國道達爾能源集團（TotalEnergies）執行長普揚今天表示，他的公司不能為了報復莫斯科入侵烏克蘭，停止購買俄羅斯天然氣，他並宣稱這會迫使歐洲部分經濟停擺。

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這家法國能源巨頭22日宣布，將在今年年底前停止購買俄羅斯的石油及石油產品，從而成為最新一家停止或縮減在俄國業務的跨國公司。

不過集團執行長普揚（Patrick Pouyanne）表示，停止向俄羅斯購買天然氣，等於將數十億歐元供手讓給俄羅斯投資者。

不同於石油能更容易運往世界任何地方銷售，天然氣通常經由管道直接供應給個別的國家和客戶。

普揚告訴RTL電台（RTL radio）：「我知道如何安排取代的石油和柴油燃料，但天然氣，我不知道該怎麼辦。」

他說：「我不知道如何取而代之，沒有其他地方可以取得，而且我有25年的合約無法擺脫。」

除非歐洲各國政府對俄羅斯天然氣實施制裁，允許各公司宣布因不可抗力（force majeure）因素解除合約，否則若退出現有協議，道達爾須向俄羅斯合作夥伴支付數十億美元罰款。

普揚還警告，歐洲經濟會付出沉重代價。

他說：「沒有俄羅斯天然氣，歐洲經濟部分將停擺…如果我們停止輸入俄國天然氣，我們知道2023年冬天我們會遇到問題，1月份我們將得用配給方式供應天然氣，不僅對家庭用戶，可能也對產業。」

普揚還表示，道達爾不會突然完全停下在俄羅斯的業務，因為「我們已在這些地點投資了將近130億美元…無論我是否離開，這些地點都將繼續營運。」

「退出意味我將把這130億美元送給俄羅斯人…我是否該放棄這些資產，讓我們所制裁的俄羅斯人大賺一筆？」

但普揚堅稱，俄羅斯攻擊烏克蘭之後，「道達爾在俄國不會再有成長，我已經畫掉了我們在俄國所有未來建設」。他並指出，俄國業務占集團現金流的5%以及收入的10%。

他說：「你認為就算這場戰爭結束後，我會忘掉曾經發生過的事嗎？」

© 2022 AFP