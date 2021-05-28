法航飛莫斯科班機又取消

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（法新社巴黎28日電） 法國航空公司（Air France）表示，法航今天再次取消從巴黎飛往莫斯科的一個航班，因為俄羅斯拒絕了法航繞過白俄羅斯領空的飛行路線。

由於歐盟籲請會員國航空公司繞開白俄羅斯領空，26日法航即已因相同理由而取消了飛往莫斯科的航班。

為了逮捕知名異議記者普羅塔塞維奇（Roman Protasevich），日前白俄羅斯執政當局謊稱機上有炸彈，迫使愛爾蘭瑞恩航空（Ryanair）班機轉降白俄首都明斯克（Minsk），因此歐盟呼籲各家航空公司的航機迴避白俄羅斯領空。

奧地利航空（Austrian Airlines）昨天也因有意避開白俄羅斯領空，而不得不取消自維也納飛往莫斯科的班機。

法航表示，「由於涉及有關避開白俄羅斯空域的操作性原因，以及必須獲得俄羅斯當局的重新核准才能進入他們的領空」，因此取消編號AF1154航班。

歐洲聯盟（EU）外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）稍早表示，歐盟將密切關注，若會員國航空公司迴避白俄羅斯空域，俄羅斯是否將全數拒絕其航機入境降落。

波瑞爾說：「我們不知道，俄羅斯為使歐洲航機飛越白羅斯而拒絕飛行計畫，究將視個案而定、針對特定個案或是個全面性作法。」（譯者：曹宇帆/核稿：張佑之）

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