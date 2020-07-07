中國央視公布證據 指控印軍越境引衝突 未提解放軍傷亡情況

中國與印度邊境駐軍6月15日爆發流血衝突事件造成多人傷亡，引起國際關注。在兩國就邊界衝突簽訂外交協議後，中國大陸央視突然公布了印軍越線的圖像證據，畫面明確顯示印軍在實控線中方一側的河口三角洲位置修建直升機坪，且進入河谷內架橋和修建工事，隨後中方邊防部隊採取措施，加強現場應對和邊境地區管控。央視沒有提及解放軍死傷情況。

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據中國時報今天報道稱，中國央視首次公開印軍越線證據，還原邊界死亡衝突現場。消息說，中國大陸央視公布印軍越線畫面，指兩國駐軍6月15日衝突因此而起，造成印方20人死亡，解放軍的死傷則尚未公布。

該報道引據《多維新聞》指出，中國大陸央視是在其中文國際頻道（CCTV-4）《今日關注》節目披露上述畫面。對此，大陸國際問題研究院常務副院長阮宗澤在節目中表示，該事件的事實起因在於印度單方面的越界侵權，印度單方面的多次越線，越到了中方一側進行滋事是非法行為。據他表示，2017年6月18日印度單方面曾越過中印邊界阻撓中國大陸邊防部隊在洞朗地區的正常活動。時隔3周年，印度故技重施，在加勒萬河谷再次越線侵權，這是印度誤判形勢，“大國心態”在膨脹。

據報道引述央視指出，在6月15日的衝突中，至少有20名印度士兵死亡，中方死亡人數尚不明確。雖然雙方沒有開火，但這是自1975年以來兩國首次爆發致命流血衝突。中國國防部新聞發言人吳謙表示，5月6日凌晨，印度邊防部隊越線進入中方領土構工設障，阻攔中方邊防部隊正常巡邏，試圖單方面改變邊境管控現狀。中方邊防部隊不得不採取必要措施，加強現場應對和邊境地區管控。6月15日晚，印度一線邊防部隊公然違背雙方達成的共識，出爾反爾，再次越過實控線向中方蓄意挑釁。

該報道稱，對於衝突原因，吳謙表示，中方官兵在現地交涉時，突然受到印方暴力攻擊，因而引發雙方官兵激烈肢體衝突，造成人員傷亡。

據中國時報，不過印媒《印度斯坦時報》稱，雙方暴力衝突發生在加勒萬山谷口的第14巡邏點，印軍發現中方部隊帳篷和偵查哨都在附近矗立著，就在印軍指揮官質問中方部隊，並要求中方撤離遭拒，印軍開始動手拆除中方落在了實控線印方範圍的營地帳篷和偵查哨，衝突因而爆發。暴力對峙持續7小時，雙方不斷叫來增援部隊加入鬥毆。印度總理莫迪6月17日（Narendra Modi）表態稱，印度從來不挑釁其他國家，但也不會在國家的完整和主權上妥協。印度如果遭遇挑釁，將會給予恰當的回擊。