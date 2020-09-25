華為東莞工地火災 官方澄清不是實驗室爆炸 發表時間： 25/09/2020 - 18:05 中國官方網絡刊華為東莞2020年9月25日火災事故照片 © 網絡照片 作者： 小山 3 分鐘 中國央視新聞微博周五援引廣東省東莞松山湖管委會通報稱，今日下午位於東莞市松山湖高新區阿里山路的華為技術有限公司一在建工地起火。起火建築為鋼架結構，未正式啟用。截至下午16:50，現場火勢已被撲滅。 廣告 繼續瀏覽後續 據路透社今天消息說，華為在東莞一在建工地起火，現場火勢已被撲滅。中國央視新聞微博周五援引廣東省東莞松山湖管委會通報稱，今日下午位於東莞市松山湖高新區阿里山路的華為技術有限公司一在建工地起火。起火建築為鋼架結構，未正式啟用。截至下午16:50，現場火勢已被撲滅。據央視新聞微博稍早稱，今天15時16分，廣東東莞市消防救援支隊指揮中心接到報警：位於東莞市松山湖阿里山路一建築發生火災。起火建築為鋼結構建築，主要燃燒物質為吸音棉。中國網絡官方報道仍指是華為實驗室隔音物質引發火災。 下載法廣應用程序跟蹤國際時事 Download_on_the_App_Store_Badge_CNTC_RGB_blk_100217 google-play-badge_tw 中國