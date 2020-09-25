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華為東莞工地火災 官方澄清不是實驗室爆炸

中國官方網絡刊華為東莞2020年9月25日火災事故照片 © 網絡照片

作者： 小山 3 分鐘

中國央視新聞微博周五援引廣東省東莞松山湖管委會通報稱，今日下午位於東莞市松山湖高新區阿里山路的華為技術有限公司一在建工地起火。起火建築為鋼架結構，未正式啟用。截至下午16:50，現場火勢已被撲滅。