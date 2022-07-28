美國第二季度GDP再次萎縮 拜登稱經濟走在正確的道路上

美國/經濟

美國第二季度國內生產總值 (GDP) 再次萎縮，經濟陷入"技術性衰退"。美國總統拜登為緩和選民對經濟狀態擔憂表示，在美聯儲採取行動抑制通膨之際，經濟增長放緩並不令人意外。美國財長耶倫也強調，即使美國經濟“放緩”，但經濟仍保持“彈性”。

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據美國商務部周四公布的數據，今年二季度美國實際國內生產總值（GDP）環比折年率下降0.9%，雖較一季度的下降1.6%有所回升，但仍延續首季萎縮1.6%的格局。法新社稱，在距美國中期選舉僅有數月之際，美國GDP連續第二個季度出現萎縮，外界擔心世界最大經濟體陷入衰退風險。

美國總統拜登周四表示，“在我看來，這看起來不像是衰退"，拜登並強調就業市場強勁以及商業投資創下紀錄。路透社報導，拜登在一份聲明中表示："在美聯儲採取行動抑制通貨膨脹的同時，經濟放緩並不令人意外"。拜登稱，"我們走在正確的道路上，我們在經歷過渡期後將更強大、更穩固。"

美國財長耶倫周四也強調，即使美國經濟“放緩”，但經濟仍保持“彈性”。

耶倫在周四舉行的新聞發布會上表示，大多數經濟學家和大多數美國人都認定，大量失業和大規模裁員符合經濟出現衰退的定義，但這不是我們現在所看到的”， 耶倫強調，過去三個月創造超過一百萬個就業機會。

耶倫表示，美國目前的經濟現狀反映了“經濟正在向更穩定和可持續的增長過渡”。

儘管GDP連續兩季下滑符合衰退的標準定義，白宮表示，由於消費者支出和就業市場表現依然強勁，現況距離符合更廣泛的衰退條件還差很遠。

美國首季GDP摺合年率萎縮1.6%，主要受庫存投資減緩、貿易逆差擴大影響。華爾街分析師預期第2季GDP摺合年率成長0.3%，但美國GDP在物價飛漲、利率走升的環境中連兩季負增長，一般認為符合公認的技術性衰退定義。

美國通貨膨脹處於40年高點，促使美聯儲自3月起連4次例會決議升息，聯邦資金利率目標區間已從新冠大流行後趨近零升到2.25%至2.5%，達到不刺激也不拖慢經濟的中性水平。近期美國的消費、房市、製造業等指標顯示美國經濟走弱，但勞動市場依舊吃緊。過去4個月，美國每月平均新增38萬就業人口，失業率保持在3.6%，接近半世紀低點。

而美國11月8日將舉行期中選舉，民主黨對國會的控制權岌岌可危，對經濟的憂慮已成為拜登首要施政重點。

根據路透社/易普索（Ipsos）民調，拜登支持率已跌至36%的新低紀錄，在食品雜貨、天然氣、住房價格攀升下，選民最關心的就是經濟。