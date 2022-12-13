"Le français facile avec RFI"：一個用國際新聞學法語的新網站

法語教學

法國國際廣播電台已經於2022年11月16日推出了"跟RFI 輕鬆學法語“（ "Le français facile avec RFI"），這是一個用世界新聞學習法語的新網站。這個平台經過更新改造後適用於手機，使學習者能夠利用廣播元素來提高法語水平，特別是其旗艦產品 《簡易法語新聞》通過與語音同步的文字，讓可您邊聽邊讀更方便學習。

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“現在是國際標準時間下午4點，巴黎下午5點，請聽《簡易法語新聞》”。在位於Issy-les-Moulineaux的法國國際廣播電台31號演播室，Adrien Delgrange（阿德里安-德爾格朗熱）開始介紹法國國際廣播電台聽眾熟悉的一種特殊新聞版。這位記者解釋說："我們有兩個目標：一方面，使那些有願望的人可以提高自己的法語水平。為了做到這一點，我使用了簡單的、適當的詞語，並將其放入上下文。另一方面，我們為聽眾提供10分鐘真正的國際新聞直播節目。"

二十多年來，《簡易法語新聞》一直是學習法語的聽眾的最愛，特別是其數字版本。它甚至是RFI在播客平台和RFI網站上收聽率最高的播客之一。因此，當RFI的母公司France médias monde的管理層啟動了全面改革法語學習服務項目時，《簡易法語新聞》很自然就成為其主要推動力，該項目也被命名為：跟RFI 輕鬆學 法語“。

到目前為止，RFI的法語學習服務是在RFI Savoirs網站上提供的，這個平台彙集了作為外語的法語教學資源，以及針對中學生、大學生或希望在歷史、地緣政治、經濟或科學等領域豐富其知識的好奇者的內容。 這是其兩大主要支柱，針對的也是兩個不同的受眾，我們決定將它們分開，創建兩個平台。RFI Connaissances 已經加入了旗艦網站rfi.fr，有一個專門的頁面提供原創的教育文章和精選的播客或檔案。至於為法語學習者和教師製作的作品，現在也有一個專門的網站：https://francaisfacile.rfi.fr/。

«強化版簡易法語新聞 »。

除了適應手機的新的精簡界面外，新網站的一個主要特徵是強調廣播，這也一直是RFI法語服務的學習方法的核心。但從現在開始，《簡易法語新聞》的最新版本都在頭版位置。這個«強化版簡易法語新聞 »的聽眾還可藉助於一個智能閱讀器，讓學習者同時聽新聞，閱讀與聲音同步滾動的文字記錄，並可在新聞上向前或向後移動，放慢或加快閱讀速度。

該網站的導航系統已得到極大改善，使用戶能夠立即找到他們需要的內容。 除了 《簡易法語新聞》外，學習者還可以收聽伊萬-阿瑪爾（Yvan Amar）主持的每日廣播專欄 “新聞關鍵詞彙 ” （"Les mots de l'actualité "）的最新一期節目來解釋新聞術語。

"跟RFI輕鬆 學法語"還提供按水平、目標和主題分類的練習。這些自我糾正的練習使互聯網用戶能夠利用真實的廣播摘錄，以一種有趣的教育方式提高他們的口語理解能力。

對於教授法語作為外語的教師，也有一個專門的空間提供與RFI廣播相關的教學單，用於以廣播為教學內容的課堂工作。

播客

"跟RFI 學簡易法語"網站將重點放在播客上。除了 "簡易法語新聞 "和“新聞關鍵詞彙 ” "Les mots de l'actuaité "之外，新平台還提供音頻系列，這是RFI法語團隊的原創作品之一。這些虛構故事系列是想學法語的非法語母語人士的理想選擇。由於該網站的多語言導航界面，外國用戶很容易使用。這些雙語系列已經在世界各地將法語作為外語教學的課堂上廣泛使用。這些劇目最新系列是"Les voisins du 12 bis" ，是RFI和法國國際教育在文化部的支持下共同製作的，講述了一個剛到法國的年輕外國人在她所在大樓鄰居們幫助下發現巴黎生活的故事。

“耳朵里的跳蚤”（"La puce à l'oreille"），是由盧西-布特魯普（Lucie Bouteloup）主持的有趣而生動的專欄，解釋莫里哀的語言表達方式，也完善這個新的法語學習網站的播客範圍。

“跟RFI 輕鬆學 法語“"網站由France médias monde數碼環境部的團隊與FMM圖形工作室、RFI的法語團隊和RFI的數字部門共同創建。