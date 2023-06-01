美國開審紐約退休警察涉入的中國“獵狐行動”首案

“獵狐行動”開審

紐約退休警察麥克馬洪（Michael McMahon）和2名中國男子因涉嫌協助中國政府騷擾、恐嚇和脅迫海外異議人士和其他人，試圖將他們強行遣返，遭美司法部起訴。周三，這個首件中國海外“獵狐行動”案在布魯克林聯邦法庭開審。

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法新社報導，按照中國官方的說法，被強制或脅迫遣返的目標人士是因涉嫌貪腐，而被中國司法系統通緝的中國公民，不過，美國指責這項行動是針對異議人士和反對中國國家主席習近平的人士。

在布魯克林聯邦法庭受審的3名被告被控脅迫美國居民返回中國，這些美國居民因涉犯罪遭中國通緝。

3名被告分別是退休紐約警察邁克爾·麥克馬洪（Michael McMahon），他目前是名私家偵探，另外2人是來自紐約市皇後區的朱勇（Yong Zhu，音譯），以及來自布魯克林的鄭聰穎（Zheng Congying，音譯），他們在2020年遭起訴。

據檢察官當時表示，朱勇在2016年僱用麥克馬洪從事監控工作，鄭聰穎則是同謀者，被指控在2018年在徐進的家門貼了一張恐嚇紙條，上面寫著：“如果你願意回到中國，在監獄中度過10年，你的妻子和孩子就會沒事。”

3名被告遭控非法擔任中國代理人和進行跨州跟蹤等4項罪名，若遭判有罪，最高將面臨10年有期徒刑。

美國政府近年來對居住在美國的中國人士遭跟監和騷擾進行調查，迄今已起訴數名中國公民。

北京為這項行動辯護，稱這是反貪腐運動的一部份，並表示中國執法機構在國外均遵循國際法。

審判估計持續2到3周，周三5月31日以開庭辯論開始。

美國聯邦檢察官開庭時稱，麥克馬洪涉嫌向住在新澤西州的徐進（Xu Jin，音譯）施壓，要求他返回中國面對賄賂和挪用公款的指控。麥克馬洪的律師則辯稱，他以為自己是為一家中國建築公司工作、協助他們討債，期間還主動告知美國當地執法部門自己的活動。

法新社指出，總部設於西班牙的維權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）去年1月引述政府數據報告，自2014年以來，估計全球有近1萬名中國公民遭強行遣返。

根據「保護衛士」報告，透過「獵狐行動」和「天網行動」這兩項計畫，這些目標人士在壓力下違背自己的意願返回中國，這些非司法手段包括綁架、騷擾和脅迫等。