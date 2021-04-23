法軍犬英勇擒敵命喪戰場 獲頒動物最高殊榮勳章

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（法新社倫敦23日電） 法國特種部隊一隻名為「列克」（Leuk）的比利時牧羊犬，生前在西非國家馬利一場反恐行動中將叛亂分子逼入絕境、拯救性命，今天憑藉其英勇行為，獲頒英國動物慈善機構最高獎章。

這隻名叫「幸運列克」（Leuk la Chance）的5歲牧羊犬，在2019年5月2日一場任務中遭武裝聖戰士殺害，當場殉職。

後來，列克的遺體被覆蓋法國3色國旗送回法國，和戰死沙場的任何人類一樣受到儀隊迎接。

列克因2019年4月任務期間的英勇行為獲頒英國獸醫慈善機構人民動物藥房（PDSA）狄金勳章（Dickin Medal），當年任務期間，有2名武裝叛亂分子部署在法國部隊附近茂密的植被中。

PDSA指出：「敵方持續朝列克和它的團隊開槍時，列克奔越火海，狠狠攻擊敵人，讓部隊成功消滅敵人。」

後來，列克在這場任務中攻擊一名叛亂分子讓對方轉移目標，使得突擊隊員又消滅4名敵人。

接着當部隊搜尋爆裂物時，列克又突然截獲另一名武裝叛亂分子。

負責照料列克、姓名僅以佛瑞斯特（Forest）表示的人透過影片說道：「它不僅親身投入，還與敵人作戰超過5分鐘。」影片中的佛瑞斯特臉部以霧化處理。

PDSA從二次世界大戰後開始頒發狄金勳章給在戰爭中服役期間展現格外勇氣和奉獻精神的動物，是這類獎項中的最高殊榮。（譯者：李佩珊/核稿：陳政一）

© 2021 AFP