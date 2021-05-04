波克夏哈薩威副董阿貝爾出線 將成巴菲特接班人

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（法新社紐約3日電） 美國財經媒體CNBC今天報導，知名美國投資人巴菲特表示，一旦他不再視事，他的投資公司波克夏哈薩威計畫提名現任非保險業務副董事長阿貝爾（Greg Abel）接任執行長一職。

有「股神」封號的巴菲特（Warren Buffett）是在波克夏哈薩威（Berkshire Hathaway）周末召開年度股東大會後，對媒體證實這項接班人計畫。

現年90歲的巴菲特告訴CNBC：「董事們同意，如果今夜我出了什麼事，明天一早會由葛瑞格（阿貝爾）接手。」

59歲的阿貝爾在1992年進入波克夏哈薩威，對公司業務有充分了解。

根據富比世雜誌（Forbes magazine）排名，巴菲特目前以1037億美元（約新台幣3兆800億元）的個人財富居全球第6大富豪。他和現年97歲的波克夏哈薩威副董事長孟格（Charlie Munger）一同領導公司已數十年。

巴菲特是美國商界一號獨特人物。他對大企業採取直言不諱的態度，對私人生活則低調。因此即使波克夏哈薩威在美國保險業和公用事業買下大量資產，並持有美國許多企業的大筆股票，他在美國民間仍普遍受歡迎。

巴菲特受訪時還透露，69歲的波克夏哈薩威副董事長詹恩（Ajit Jain）是第二順位接班人，若阿貝爾無法視事將接手領導公司。詹恩在1986年進入波克夏哈薩威，對各項業務也相當熟悉。

© 2021 AFP