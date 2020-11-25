波士尼亞奇山形如金字塔 喬科維奇一年造訪兩次

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（法新社波士尼亞維索科25日電） 波士尼亞一座蔥鬱林木覆蓋的山丘外觀呈錐形金字塔狀，俯瞰維索科鎮（Visoko），有人相信它有神奇的能量，每年吸引數千遊客來訪，包括網壇巨星喬科維奇在內。

儘管科學家竭力破解傳言，但還是有大量民眾認為這座山丘是古老的人造金字塔，擁有神奇的療愈力量。

塞爾維亞球星喬科維奇（Novak Djokovic）今年已經造訪兩次，還稱讚這裡是「人間天堂」。

如今這座山旁有一座具爭議性的金字塔公園，自稱為探險家的60歲男子奧斯曼納吉克（Semir Osmanagic）2005年宣稱，在首都塞拉耶佛（Sarajevo）以北「發現」這處寶地。

身穿皮夾克、頭戴印第安納瓊斯（Indiana Jones）風格帽子的奧斯曼納吉克在最近一個周末帶觀光團來到此地，他接受法新社訪問時說：「我看到山丘上覆蓋著冷杉，山坡完美地指向方位基點。」

奧斯曼納吉克說：「對我而言，顯然這不是天然形成的山丘，而是一種先進科技文明的建設。」

他堅稱這是「史上最大且最古老的金字塔」。

但是考古學家長期以來都駁斥這項說法、稱之偽科學，認為這座山丘是天然的地理構造。

喬科維奇今年7月和10月都前來這座公園「朝聖」，並廣邀「所有運動員」來利用這裡健康的「氧氣」濃度。

他在10月曾告訴法新社：「我知道對於此地的真實性存在很多疑問。」「但是若要知道這裡是怎麼一回事的話…你還是得親自一探究竟。」

© 2020 AFP