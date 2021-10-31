波灣4國召回駐貝魯特大使 黎巴嫩政經雪上加霜

（法新社杜拜30日電） 黎巴嫩資訊部長針對沙烏地阿拉伯聯軍對葉門軍事干預發表的一段批評談話，引發外交爭議，繼沙國召回駐黎巴嫩大使後，阿拉伯聯合大公國今天同樣召回駐貝魯特外交官。

廣告 繼續瀏覽後續

事件起因是黎巴嫩資訊部長科達希（George Kordahi）在8月錄製、本月25日播出的訪談中，稱葉門7年戰爭徒勞無功，並說「是結束戰爭的時候到了」。

他說：「葉門什葉派團體青年運動（Huthi）是自我防衛…抵禦外侮。」他還表示，葉門「家園、村莊、婚禮」遭沙國聯軍「炮轟」。

法新社報導，青年運動有沙國宿敵伊朗撐腰，而伊朗對黎巴嫩有着舉足輕重的影響力。

科達希這段話播出後，掀起外交危機。沙烏地阿拉伯本月28日召回沙國駐黎巴嫩大使，並下令黎巴嫩駐沙國大使48小時內離境。

數小時後，巴林跟進；科威特今天也宣布類似措施。

沙國同時禁止黎巴嫩商品進口。

阿聯為了挺沙國，今天也宣布召回駐黎巴嫩使節，並禁止公民前往黎巴嫩。

黎巴嫩本來就深陷政治與經濟危機，仰賴波斯灣多國提供財務援助，如今這場外交齟齬，讓黎國情況雪上加霜。（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP