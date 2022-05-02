波爾31分湯普森致命三分彈 勇士季後賽險勝灰熊

（法新社曼菲斯1日電） 勇士替補上陣的後衛波爾今天有31分、9籃板、8助攻的表現，加上湯普森砍進關鍵三分彈，以117比116險勝灰熊，在NBA季後賽次輪以1比0領先。

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美國職籃NBA西區季後賽次輪今天的比賽，由第2種子曼菲斯灰熊在主場迎戰第3種子金州勇士。灰熊的亞當斯（Steven Adams）因為觸發聯盟的健康暨安全條例，連兩戰無法出賽，威廉斯（Ziaire Williams）也因右膝酸痛持續缺陣。

勇士此役為了對付灰熊今年拿下年度最佳進步獎的明星後衛莫蘭特（Ja Morant）而變陣，以培頓（Gary Payton II）取代波爾（Jordan Poole）先發，用來專門防守莫蘭特。不料比賽開打後，莫蘭特就接連砍進兩記三分球，在他單節攻下14分的帶領下，灰熊首節32比24領先勇士。

次節葛林（Draymond Green）在對克拉克（Brandon Clarke）犯規後遭驅逐，成為勇士一大利空。在莫蘭特砍進壓哨的1球後，灰熊上半場仍以61比55保持領先。

下半場開打後，勇士在柯瑞（Stephen Curry）13分、波爾10分的聯手帶領下，打出單節36比29的攻勢，在前3節打完後，反以91比90超前。

末節雙方拉鋸，兩隊114比114平手時，克拉克以一記空中接力灌籃，讓灰熊取得2分領先，比賽時間剩下36.6秒之際，湯普森（Klay Thompson）獲得波爾的助攻，砍進一記關鍵的三分球，讓勇士以1分超前。

在柯瑞封下莫蘭特的切入上籃後，湯普森兩罰全部落空，讓灰熊保有逆轉契機，但莫蘭特終場前的最後一擊落空，未能再上演一次絕殺對手的好戲，最終讓勇士以1分之差帶走勝利。

勇士此役從板凳出發的波爾表現亮眼，包括三分球10投5中在內，20次出手命中12球，攻下全隊最高31分，柯瑞貢獻24分，魏金斯（Andrew Wiggins）、湯普森分別獲得17分、15分。

莫蘭特今天轟下全場最高34分，並送出10次助攻、抓下9個籃板，有「准大三元」的表現。傑克森（Jaren Jackson Jr）砍進6記三分球，追平他本季單場最多三分球的紀錄，為灰熊貢獻33分是他生涯新高，並抓下10個籃板，有「雙十」的成績。他們兩個創下灰熊隊史首度有兩人在季後賽同場得分達30分的紀錄。而替補的梅爾頓（De'Anthony Melton）、克拉克分獲14分、12分。

勇士今天客場贏球，在系列賽1比0領先，兩隊3日（台灣時間4日）將繼續在灰熊主場進行系列賽第2戰。

© 2022 AFP