波蘭保加利亞遭「斷氣」 範德賴恩：仰賴俄化石燃料時代將結束

（法新社布魯塞爾27日電） 歐洲聯盟執行委員會主席範德賴恩今天表示，俄國天然氣巨擘俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）停止供應後，波蘭和保加利亞正從歐盟鄰國獲得天然氣。

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範德賴恩（Ursula von der Leyen）說：「我們將確保俄羅斯天然氣工業公司的決定對歐洲消費者構成最小的潛在影響。」

「今天，克里姆林宮在歐盟成員國間製造分裂的企圖再次失敗。在歐洲，仰賴俄羅斯化石燃料的時代即將結束。」

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell Fontelles）在智利說，俄羅斯天然氣工業公司的舉動是「一種侵略行為」，「只會加速歐洲轉向不會產生依賴關係的綠色能源」。

俄羅斯天然氣工業公司透過聲明表示：「俄羅斯天然氣工業公司已完全中斷供應天然氣給保加利亞天然氣公司（Bulgargaz）和波蘭國營能源公司PGNiG，因其未使用盧布付款。」

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）上個月表示，俄羅斯將不再接受盧布以外的其他貨幣付款，以報復西方因俄國入侵烏克蘭而對莫斯科實施經濟制裁。

範德賴恩警告歐盟進口商，除非供應合約載明以盧布計價，否則向克里姆林宮屈服以盧布付款將違反制裁令。

她說：「此舉將違反制裁令，這對公司而言風險很高。」

範德賴恩還說：「大約97%的歐盟合約明確規定以歐元或美元付費。」

官員表示，歐盟各國的能源部長5月2日將召開會議，討論相關情勢。

由於許多歐盟成員國仰賴俄國能源，歐盟執委會在上周向成員國發布一份指導文件，概述可能允許歐盟買家在不違反制裁令的情況下、繼續支付俄羅斯天然氣費用的選項。德國能源大廠Uniper表示，公司可在不違反規定的情況下支付款項。

4名歐盟外交官說，成員國大使在今天的會議中，要求歐盟執委會提供更明確的指南。

由於全球供應極為緊繃，歐洲不太可能在短期內找到完全取代俄羅斯天然氣的替代方案。

波蘭和保加利亞雙雙表示，俄羅斯天然氣工業公司違反合約。

保加利亞總理佩特科夫（Kiril Petkov）說：「我們不會向這種勒索行徑低頭。」

俄羅斯天然氣付費系統，包括在俄羅斯天然氣工業銀行（Gazprombank）開設帳戶，買家將存入的美元或歐元兌換成盧布付款，藉此提供了一些迴旋餘地，可能允許歐洲國家繼續向俄國購買天然氣。

歐盟執委會在指導文件中表示，假如買家在存入歐元後就確認付款已完成，而不是把歐元兌換成盧布後才確認，就不會違反制裁令。

德國表示，企業可透過這套系統以歐元支付俄國天然氣費用；德國並警告，若切斷所有俄羅斯能源供應恐使德國經濟陷入衰退。

匈牙利採取類似柏林的立場；匈牙利本月表示，歐盟當局在天然氣供應交易上「沒有任何角色」。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）

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