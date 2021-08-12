波蘭國會通過媒體新法 遭批遏制媒體自由

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（法新社華沙11日電） 波蘭國會議員今天表決通過一項被批評人士稱將遏制新聞自由並衝擊波蘭與美國關係的新法，不過執政聯盟也失去幾張關鍵票數，執政聯盟的長遠未來令人存疑。

擁有460議席的國會下議院今天以228票贊成、216票反對通過這項媒體法，將阻止歐洲經濟區（European Economic Area）以外企業持有波蘭媒體公司的控股權。

這將迫使美國探索傳播集團（Discovery）出售持有波蘭最大私人電視網絡之一的TVN多數股分，TVN旗下新聞頻道TVN24對波蘭政府常多所批評。

波蘭執政的「法律正義黨」（PiS）表示，此法對於阻止具有敵意的外國勢力掌控具有影響力的廣播電視公司具有必要性，且符合其他歐洲國家規範。

但批評人士表示，在區域性報紙集團Polska Press 被國家能源巨擘PKN Orlen接管後，這項新法將為國家控制的企業掌控TVN一事開路。

TVN呼籲參議院和總統駁回這項法律，稱這次表決「是對言論自由和媒體獨立的空前攻擊」。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，美國對這項立法草案「深感不安」，並警告它「威脅媒體自由，也可能破壞波蘭強健的投資環境」。（譯者：李佩珊/核稿：徐睿承）

© 2021 AFP