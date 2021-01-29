波蘭幾乎全面禁墮胎 群眾連2晚抗議

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（法新社華沙28日電） 數以百計波蘭民眾今天手持紅色顏料、違反防疫管制，在首都華沙街頭群聚，持續抗議憲法法院做出幾乎完全禁止墮胎的爭議性裁定。

波蘭各地都有民眾走上街頭。憲法法院的裁定於本月27日生效後，抗議熱潮已延續兩晚不歇。

依據這項裁定，除非是性侵、亂倫或危及母體生命健康的情況，否則在波蘭一律不準墮胎。

抗爭運動發起人之一藍帕特（Marta Lempart）是波蘭女權運動「女人出擊」（Women's Strike）成員，她向華沙集會群眾高呼：「我們之所以聚集在這裡，是因為這個國家以為可以奪走我們的自由。」

許多民眾戴着印有紅色閃電圖案的口罩，那是支持人工流產的社運人士常用的標誌。他們點燃火炬，高舉寫有「我們受夠了」及「這意味戰爭」的標語牌。

憲法法院四周都有柵欄，有些抗議者在柵欄前大肆潑灑紅漆，另有部分民眾突破阻擋，遭警方拘捕。

波蘭以天主教為主要信仰，是墮胎限製法令最嚴格的歐洲國家之一。

波蘭每年的合法墮胎手術不到2000例。婦女團體估計，另有20萬名女性不是尋求非法途徑、就是出國做手術。

波蘭當局則支持這項裁定，稱這個結果將終結「優生墮胎」，即因胎兒被診斷患有唐氏症而終止妊娠；但人權團體認為，此項裁定將強迫婦女懷有無法存活的胎兒。

© 2021 AFP