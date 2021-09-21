波蘭煤礦不關閉 歐盟法院日罰逾1600萬元

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社盧森堡20日電） 歐洲聯盟的最高法院今天以波蘭拒不關閉一座大型煤礦為由，命令波蘭每日支付50萬歐元（約新台幣1630萬元）罰款給歐盟。捷克先前投訴這座礦場危害環境，有違歐盟法律。

在捷克投訴波蘭的圖羅（Turow）露天礦場造成跨境環境災害並違反歐盟法律後，法院今年5月要波蘭政府暫停在這座礦場開採品質較差的褐煤。

但波蘭政府拒不遵守，聲稱關閉礦場會危及波蘭的能源安全，因為有一座發電量佔全國約7%的發電廠要仰賴圖羅礦場提供燃料。

波蘭政府發言人穆勒（Piotr Muller）在法院裁定後堅稱，波蘭不會關閉圖羅礦場。他說：「中斷圖羅礦場的運作會威脅到波蘭電力系統的穩定。」

他還表示，任何關閉礦場的舉動都會「對數以百萬計波蘭人的能源安全和整個歐盟造成負面後果」。

捷克今年6月要求位於盧森堡的歐洲聯盟法院（CJEU）懲處波蘭支付每天500萬歐元罰款。波蘭與捷克政府官員另也展開談判，希望達成協議。

捷克外交部長庫拉內克（Jakub Kulhanek）樂見法院裁定，稱捷克隨時可以繼續協商。他推文說：「主要目標沒變：不能損及捷克這邊取得飲用水（的權利）。」

德國和捷克都抱怨圖羅礦場和未來的擴張計畫，指稱當地噪音和煙塵問題愈來愈嚴重。

圖羅礦場啟用於1904年，現有4000名員工。持有礦場和發電廠的波蘭最大能源集團PGE打算持續在這座礦場採煤到2044年。

波蘭80%的用電需求仰賴煤來滿足，但也承諾發展綠色能源，並於2049年之前關閉所有煤礦場，以符合歐盟訂定的減碳目標。

© 2021 AFP